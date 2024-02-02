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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. سنن يوم الجمعة وثوابها للمسلم.. خطيب المسجد الحرام يوصي بهذا العمل للفوز بكرم الله

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

حكم من انتقل لسكن جديد وصلى فترة إلى غير القبلة؟.. الإفتاء ترد
 

سنن يوم الجمعة وثوابها للمسلم.. أجر سنة صياما وقياما
 

الأقدم في سنغافورة.. مفتي الجمهورية يؤمُّ مصلي الجمعة بمسجد السلطان.. صور
 

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
 

وزير الأوقاف: ألف ندوة بالمساجد الكبرى عن الإسراء والمعراج
 

أحمد عمر هاشم: كل من في الأرض عليه الوقوف لتحرير المسجد الأقصى
 

أحمد عمر هاشم: النبي رأي الجنة وسدرة المنتهى في الإسراء والمعراج
 

خطيب المسجد الحرام يوصي بهذا العمل للفوز بكرم الله وحسن مثوبته وجميل ألطافه
 

خطيب المسجد النبوي: الله أوجد الخلق وفاضل بينهم فأقربهم الأنبياء ثم من يلونهم
 

النشرة الدينية الأخبار الدينية الفتاوى المهمة سنن يوم الجمعة صلاة الجمعة

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