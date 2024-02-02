عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سنن يوم الجمعة وثوابها للمسلم.. أجر سنة صياما وقياما

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن يوم الجمعة عيدٌ من أعياد المسلمين، ولصلاة الجمعة فيه جملة من الآداب رغَّب الشرع في امتثالها؛ حتى يحصِّل المسلم ثوابها العظيم، وفضلها العميم.

أحمد عمر هاشم يلقي خطبة الجمعة اليوم عن الإسراء والمعراج بمحافظة بورسعيد

دعاء بعد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. يسقط ذنوبك في دقيقة

وأوضح مركز الأزهر، أن من سنن يوم الجمعة، هو الاغتسال، حيث قال سيدنا رسول الله: «إِذَا جَاءَ أحَدُكُمُ الجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ». [متفق عليه].

كما أن من سنن يوم الجمعة، التطيب، والتسوك، حيث قال سيدنا رسول الله: «..وأَنْ يَسْتَنَّ، وأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إنْ وجَدَ» [متفق عليه]، ولو استعمل قبل ذهابه لأداء صلاة الجمعة بدلًا من السواك الفرشاة التي تطهر الفم؛ فلا حرج إن شاء الله.

وأوضح المركز، أن لبس أفضل الثياب، كذلك من سنن يوم الجمعة، لقول الله تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}. [الأعراف:31].

وأشار إلى أن التبكير إلى صلاة الجمعة، من سنن هذا اليوم المبارك، لقول رسول الله: «إِذَا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وقَفَتِ المَلَائِكَةُ علَى بَابِ المَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأوَّلَ فَالأوَّلَ، ومَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الذي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، ويَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». [متفق عليه].

كما أن من سنن يوم الجمعة، الذهاب إلى المسجد مشيا، لقول رسول الله: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا». [أخرجه الترمذي].

الأزهر يوم الجمعة المسلمين سنن يوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

عضو مجلس الزمالك يكشف مفاجأة صادمة للجماهير بشأن فتوح

بعد قرار رفع الفائدة.. أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

فعاليات اليوم التاسع.. الأزهر يحتفي بذوي الهمم في جناحه بمعرض الكتاب

قبل إعادتهم.. الجيش الأردني يكشف تفاصيل القبض على 4 إسرائيليين اجتازوا الشريط الحدودي

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

كييف تعترف بنقص خطير في الذخيرة.. وتقدم روسي شرق وجنوب أوكرانيا

وزير النقل: خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع توفر 72 ألف فرصة عمل

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد الفلسطينية تحذر من طقس اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع

بالتايجر اللافت| شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

طريقة عمل فيليه السمك المقرمش بمذاق لا يقاوم

بسبب بطانة الفستان| نوال الزغبي تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

ملابس نسائية لإخفاء الوجه والهيئة.. قصة سرقة جواهرجي العياط

الأرض على موعد مع مرور كويكب ضخم بجوارها

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ