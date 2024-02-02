بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

نشرت قناة القرآن الكريم بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من المسجد الحرام، كما نشرت قناة السنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن 250 معتمرًا ومعتمرة - من 15 دولة داخلي قارتي أوربا وأمريكا الجنوبية - قد وصلوا إلى المدينة المنورة، يمثلون الدفعة الثانية من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمرة والزيارة لعام 2024م.

وتضم الدفعة شخصيات إسلامية بارزة من دول البوسنة والهرسك، وألبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، وصربيا، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا، وبولندا، وبريطانيا، والبرازيل، والأرجنتين.

من جانبهم، اكد الضيوف أن هذه الاستضافة تجسّد جانباً من الجهود المقدمة لخدمة الإسلام والمسلمين.

وأعدت الأمانة العامة للبرنامج، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامجاً تشارك به جميع اللجان العاملة، لتمكين الضيوف من زيارة الحرم النبوي الشريف، ومسجد قباء، والمواقع التاريخية في المدينة المنورة قبل الانتقال إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، واستكمال البرنامج المُعَدّ لهم.