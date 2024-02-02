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برلمان

زراعة الشيوخ تناقش تطبيق الرى الحديث.. والجبلي: يحقق خطة الدولة في التوسع الزراعى

عبد السلام الجبلي،
عبد السلام الجبلي، رئيس زراعة الشيوخ

تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة بشأن "تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر الجدوى الفرص - التحديات"، وذلك بحضور  المسئولين عن وزارة الموارد المائية والرى.


كما تستعرض اللجنة خلال اجتماعها الأحد المقبل، التقرير المعد عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن "زراعة القطن المصري... التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري.


وتواصل اللجنة خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، مناقشة دراسة، "تطبيق نظام الرى الحديث في محافظات مصر الجدوى الفرص - التحديات"

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية بحث ذلك الملف الهام المتعلق بتطبيق نظم الرى الحديث، وذلك بهدف تحقيق خطة الدولة في التوسع الزراعى، مشيرا إلي أن مياه الرى تمثل التحدى الأكبر أمام التوسع الزراعى، الأمر الذى يتطلب مضاعفة الجهود في سبيل توفير مياه الرى، اللازمة في تحقيق التوسع الزراعى.


وأضاف الجبلي، أن نظم الرى الحديث تساعد بشكل كبير في ترشيد استهلاك مياه الرى في الزراعات، وبالتالي توفير كميات من المياه لزراعة مساحات جديدة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى تحتاجها الدولة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن التحديات المائية والتحديات الاقتصادية الحالية التى تواجه الدولة، تتطلب منا بحث تلك الجهود الممكنة وتذليل أى عقبات أمام تطبيق تلك النظم الحديثة في الرى التى تؤدى إلي ترشيد الاستهلاك وتوفير مياه لتحقيق التوسع الزراعى لاسيما في المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار المهندس عبد السلام الجبلى، إلي ضرورة وجود تسهيلات كبيرة في تطبيق تلك النظم الجديدة في الرى ليكون من السهل تنفيذها وتحقيق المستهدف منها.

وأكد أن اللجنة سوف تستمع إلي كافة الآراء والخطوات والجهود الحكومية في ذلك الملف، وكذلك المقترحات التى من شأنها التوسع في تطبيق ذلك النظام الحديث في الرى سواء في الأراضى الزراعية الجديدة أو الحالية.

لجنة الزراعة مجلس الشيوخ عبد السلام الجبلى محمد السباعي نظام الري الحديث الري الحديث

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