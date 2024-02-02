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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

يورجن كلوب
يورجن كلوب

وجه المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورجن كلوب، صدمة لجماهير الريدز قبل مواجهة أرسنال، حيث أشار إلى غياب محمد صلاح عن المباراة. خلال المؤتمر الصحفي، قال كلوب إنه غير متأكد مما إذا كان داروين نوينز سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة أرسنال بسبب إصابة في قدمه.

وأضاف كلوب خلال المؤتمر، أن نوينز كان يلعب ضد تشيلسي وهو يعاني من ألم في قدمه، ورغم ذلك قدم أداءً جيدًا. كما تحدث عن التحدي الصعب في المنافسة على اللقب مع مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أهمية الفوز في جميع المباريات للمنافسة بشكل فعّال على الصدارة.

وفيما يتعلق بمواجهة أرسنال، أكد كلوب أن الدوري الإنجليزي هو أفضل دوري في العالم، وأشار إلى أن فريقه يحتل المركز الأول بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي. وأكد أن فريقه قاتل بقوة ولديه لاعبون رائعون.

تجدر الإشارة إلى أن كلوب لم يتحدث بشكل محدد عن إصابة محمد صلاح، ولكن الأخبار تشير إلى أن صلاح قد يغيب عن المباراة بسبب إصابة في ركبته.

الألماني يورجن كلوب الدوري الإنجليزي نادى ليفربول يورجن كلوب غياب محمد صلاح

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