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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كلوب حسم الأمر.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم؟

محمد صلاح وكلوب
محمد صلاح وكلوب

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟ يتساءل الكثير من عشاق وجماهير الكرة المصرية عن مصير قائد منتخب مصر ونجم الريدز وذلك بعد رحيل مدربه الألماني يورجن كلوب عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

لم يتوقف الأمر عند صلاح فقط، حيث تنتهي عقود العديد من لاعبي ليفربول وعلى رأسهم قائد الفريق فيرجل فان دايك والظهير ترينت ألكسندر أرنولد بعد 18 شهرا.

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رحيل كلوب عن ليفربول

يذكر أن الألماني يورجن كلوب، قد أعلن مؤخرا رحيله عن تدريب فريق ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الكروي الحالي، في قرار يعد مفاجئة كبرى لعدد كبير من مشجعي "الريدز" ومدربي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميير ليج".

جاء إعلان كلوب عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، حيث كشف أنه أبلغ النادي قرار رحيله في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أنه يتفهم "أن القرار يشكل صدمة للكثيرين لحظة سماعه للمرة الأولى، لكن بإمكاني تفسير الأمر".

وبرر المدرب البالغ 56 عاما، قرار الرحيل بأن طاقته "تنفد"، موضحا أنه لا يواجه مشكلة في الوقت الحالي ولكنه لم يعد بمقدوره القيام بعمله بشكل متواصل.

وجاء إعلان يورجن كلوب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، لينهي رحلة نجاح استمرت 9 سنوات في الميرسيسايد، نجح خلالها في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد صيام استمر 30 عاما، والفوز بدوري أبطال أوروبا بعد غياب 14 عاما.

ما مصير محمد صلاح؟

في سياق متصل، حث الألماني يورجن كلوب، الجميع على التحلي بالهدوء فيما يتعلق بمستقبل مجموعة من أبرز نجوم الفريق، حيث يتبقى 18 شهرا فقط في عقود المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والهداف المصري محمد صلاح بالإضافة إلى ترينت ألكسندر أرنولد.

ولدى سؤاله عما إذا كان هناك خطورة بشأن حدوث حالة من الشتات في الفريق، أجاب كلوب: لا أعتقد ذلك، لكن الأمور طبيعية تماما.

وأشار: لا ينبغي أن يشعر أحد بالقلق، النادي مستقر بنسبة 100% ، وكل الأمور ستكون على مايرام، أنا واثق بنسبة 100% ، وباقي الأمور ستسير بشكل تلقائي، أوصي بالاحتفاظ بالهدوء في هذا الصدد.

وتابع: النادي كان يعلم بقرار رحيلي منذ فترة، لذا تمكنت من استغلال الوقت لتهيئة اللاعبين ثم قلت أنني لن أتواجد هنا بعد الآن.. هؤلاء اللاعبين يحبون التواجد هنا، أعرف أن ذلك حقيقي، لا تنسوا ذلك، هم ليسوا على مقربة من الرحيل، هم في حاجة لمعرفة وجهة النظر ، لكن هذا سيحدث، خاصة خلف الكواليس.

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