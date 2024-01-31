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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح ينتظم في المران مع ليفربول رغم الإصابة

صدى البلد

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي صورة جديدة عبر حسابه على أكس تويتر سابقاً.

وظهر صلاح من المران رغم غيابه للإصابة عن مواجهة تشيلسي.

وأعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن غياب الدولى المصري محمد صلاح عن مواجهة الريدز غدا ضد تشيلسي في منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي. 

وقال كلوب خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي: "محمد صلاح ليس جاهزاً لمباراة الغد و أيضًـا للمباراة التالية ضد أرسنال، إنه مُصاب وإصابة العضلات تستغرق وقتاً، كان من الممكن أن يكون الأمر أكثر سوءًا، لذلك دعونا ننتظر".

ويواجه فريق ليفربول نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

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