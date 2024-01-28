بعد إعلان الرحيل عن ليفربول.. وجهة كلوب القادمة ريال مدريد أم برشلونة؟

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بشكل رسمي عن قراره بالرحيل عن النادي في نهاية الموسم الحالي.

وأكد أنه سيتجه لتجربة تدريبية جديدة في دوري غير الإنجليزي.

وهناك تقارير تشير إلى احتمالية أن يكون وجهته المقبلة ريال مدريد الإسباني، خاصة إذا فشل مدرب ريال مدريد الحالي، كارلو أنشيلوتي، في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

من جهة أخرى، أعلن مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، أنه سيغادر الفريق أيضًا في نهاية الموسم.

وفي هذا السياق، ذُكرت أنباء عن اقتراح اسم يورجن كلوب كبديل مناسب لتولي تدريب برشلونة.

يبدو أن كلوب يفكر في تحدي جديد في الدوري الإسباني ورغبته في إعادة قوة برشلونة إلى المنافسة على البطولات في سياق تحديه السابق مع ليفربول الذي قاده لتحقيق نجاحات كبيرة.

ومع إعلان كلوب عن رحيله، يبدو أن الفرق الكبيرة في أوروبا ستكون على موعد مع تغييرات في الأطراف الفنية خلال الفترة القادمة.