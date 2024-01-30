يورجن كلوب يصدم الجماهير بشأن إصابة محمد صلاح ..تفاصيل

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن غياب الدولى المصري محمد صلاح عن مواجهة الريدز غدا ضد تشيلسي في منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

وقال كلوب خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي: "محمد صلاح ليس جاهزاً لمباراة الغد و أيضًـا للمباراة التالية ضد أرسنال، إنه مُصاب وإصابة العضلات تستغرق وقتاً، كان من الممكن أن يكون الأمر أكثر سوءًا، لذلك دعونا ننتظر".

ويواجه فريق ليفربول نظيره تشيلسي غدا ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.