إنجاز تاريخي.. الأردن يهزم طاجيكستان 1-0 ويتأهل لنصف نهائي كأس أمم آسيا

تأهل منتخب الأردن إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه 1-0 على منتخب طاجيكستان في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة.\

جاء الهدف الوحيد في اللقاء عبر تسجيل هدف في مرمى فاهادات هانونوف لاعب طاجيكستان بالخطأ في الدقيقة 66.

تألق الأردن في البطولة وحققت هذا الإنجاز التاريخي، ومن المتوقع أن تواجه في نصف النهائي الفائز من مباراة استراليا وكوريا الجنوبية التي ستُقام لاحقًا في نفس اليوم.

جرت المباراة على ستاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة بحضور ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين والأمير علي بن الحسين.