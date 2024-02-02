أمم آسيا| مدرب أوزبكستان: مهمتنا صعبة أمام قطر.. وثقتنا كبيرة لتحقيق هدفنا

أكد السلوفيني سريتشكو كاتانيتش المدير الفني للمنتخب الأوزبكي لكرة القدم، على صعوبة المواجهة غدا أمام المنتخب القطري، التي يستضيفها استاد المدينة التعليمية لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا قطر 2023.

وحل المنتخب الأوزبكي وصيفا في المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط حيث تعادل مع منتخب سوريا سلبيا في الجولة الأولى، وفاز على نظيره الهندي 3- صفر في الجولة الثانية، ثم تعادل مع استراليا 1-1 في الجولة الثالثة، قبل تخطيه عقبة تايلاند بنتيجة 2- 1 في الدور ثمن النهائي.

وتوقع المدرب كاتانيتش في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، صعوبة مواجهة الغد كباقي المباريات التي خاضها المنتخب الأوزبكي، معربا عن تطلعه لتقديم أداء جيد وبذل قصارى الجهد لبلوغ الدور القادم.

وتابع كاتانيتش: قمنا بالتحضير بشكل جيد، وأنا واثق من قدرة اللاعبين على الظهور بالمستوى المميز، ونعرف قوة المنتخب القطري الذي يتوجب عليه اللعب بحذر ويشعر بالقلق لمواجهتنا، وسنتعامل بالشكل المناسب مع طبيعة هذه المواجهة، وأوضح أنه قام بتحليل أداء المنتخب القطري، مضيفا أنه رغم تحقيق الفوز على المنتخب القطري في الماضي، إلا أن ذلك لا يعد مقياسا دقيقا لمواجهتنا غدا التي ستكون مختلفة بالتأكيد، ولكننا عازمون على تحقيق ما نصبوا إليه وهو الانتصار والتأهل.

بدوره، قال إيديلجون هامروبيكوف لاعب المنتخب الأوزبكي إن منتخب بلاده أمام مهمة صعبة بمواجهة بطل النسخة الماضية مؤكدا على الجاهزية الكاملة لخوض اللقاء.

وأضاف اللاعب: سنخوض المواجهة أمام حامل اللقب الذي يلعب على أرضه ووسط جماهيره ويضم العديد من اللاعبين المميزين لاسيما اكرم عفيف والمعز علي ونحن جاهزون للمواجهة.

وأشار إلى أن منتخب بلاده سيحاول التعامل مع نقاط القوة لدى المنافس والتركيز حتى اللحظات الأخيرة.

وحقق منتخب أوزبكستان الفوز في 9 من آخر 11 مواجهة ضد المنتخب القطري بما في ذلك فوزه بهدفين نظيفين في دور المجموعات بكأس آسيا بالدوحة عام 2011، وستكون هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين بالأدوار الإقصائية من البطولة.