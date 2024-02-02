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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

جمال شعبان : 3 فناجين قهوة في اليوم تحمى من مرض القلب

صدى البلد

تعد القهوة من أكثر المشروبات الشعبية انتشارا في العالم بسبب قدرتها على زيادة التركيز
وقال الدكتور جمال شعبان، عميد  معهد القلب السابق، إن القهوة من المشروبات الغنية بالفوائد الصحية التى تساعد في حماية الجسم من الأمراض لذا فهى ليست من الممنوعات بل مسموح بتناولها عدة مرات في اليوم.

وأوضح جمال شعبان خلال منشور له على الفيس بوك أن تناول 3 فناجين من القهوة الطبيعية يحمى الإنسان من أمراض خطيرة أبرزها القلب.

وذكر جمال شعبان أن كلية القلب الأمريكية ذكرت أن القهوة تحمى من الفشل الكلوي الحاد وتقلل نسب الوفيات وتحمى من نوبات اختلال كهرباء القلب بالإضافة إلى أن القهوة تقلل نسب الإصابة بأمراض القلب.

القهوة اختلال كهرباء القلب الدكتور جمال شعبان الفشل الكلوي الحاد الفشل الكلوي امراض القلب

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