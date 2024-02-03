أبل تطلق ميزاتها للذكاء الاصطناعي التوليدي لهذه الهواتف 

كشفت تقارير أن شركة Apple أبل قد تقدم ميزاتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي مع سلسلة هواتف iPhone 16 القادمة، والمقرر إطلاقها في الربع الثالث من العام الحالي 2023.

وبحسب موقع GSMArena فإن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل قال في مكالمة الأرباح، عقب التقرير المالي للشركة، إنه سيتحدث عن الذكاء الاصطناعي التوليدي "في وقت لاحق من هذا العام".

وتابع “ كوك” أنه “فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي أعتقد أنه هو محور اهتمامك، لدينا الكثير من العمل الجاري داخليًا. إن أسلوبنا التنظيمي، إذا صح التعبير، كان دائمًا هو القيام بالعمل ثم التحدث عن العمل وعدم الخروج أمام أنفسنا.”

وأضاف “لدينا بعض الأشياء التي نحن متحمسون لها بشكل لا يصدق والتي سنتحدث عنها في وقت لاحق من هذا العام”.

وفقًا لـ GSMArena فإنه من المحتمل أيضًا أن تقدم أبل ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مؤتمر WWDC في الصيف المقبل، وحتى قبل وصولها في سبتمبر في تشكيلة iPhone 16.

ومنذ أيام، أكدت شركة سامسونج أن ميزاتها للذكاء الاصطناعي Galaxy AI، التي تم تقديمها مع بداية الإعلان عن Galaxy S24، سيتم توسيعها لتشمل عدد من أجهزة Galaxy القديمة.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود سامسونج لجعل تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها متاحة على نطاق أوسع.