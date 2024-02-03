عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبل تطلق ميزاتها للذكاء الاصطناعي التوليدي لهذه الهواتف 

أبل تطلق ميزاتها
أبل تطلق ميزاتها للذكاء الاصطناعي التوليدي لهذه الهواتف 

كشفت تقارير أن شركة Apple أبل قد تقدم ميزاتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي مع سلسلة هواتف iPhone 16 القادمة، والمقرر إطلاقها في الربع الثالث من العام الحالي 2023. 

وبحسب موقع GSMArena فإن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل قال في مكالمة الأرباح، عقب التقرير المالي للشركة، إنه سيتحدث عن الذكاء الاصطناعي التوليدي "في وقت لاحق من هذا العام".   

وتابع “ كوك” أنه “فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي أعتقد أنه هو محور اهتمامك، لدينا الكثير من العمل الجاري داخليًا. إن أسلوبنا التنظيمي، إذا صح التعبير، كان دائمًا هو القيام بالعمل ثم التحدث عن العمل وعدم الخروج أمام أنفسنا.” 

وأضاف “لدينا بعض الأشياء التي نحن متحمسون لها بشكل لا يصدق والتي سنتحدث عنها في وقت لاحق من هذا العام”. 

وفقًا لـ GSMArena فإنه من المحتمل أيضًا أن تقدم أبل ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مؤتمر WWDC في الصيف المقبل، وحتى قبل وصولها في سبتمبر في تشكيلة iPhone 16.  

ومنذ أيام، أكدت شركة سامسونج أن ميزاتها للذكاء الاصطناعي Galaxy AI، التي تم تقديمها مع بداية الإعلان عن Galaxy S24، سيتم توسيعها لتشمل عدد من أجهزة Galaxy القديمة.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود سامسونج لجعل تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها متاحة على نطاق أوسع. 

شركة Apple آبل الذكاء الاصطناعي التوليدي هواتف iPhone 16 سلسلة هواتف iPhone 16

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

مفاجأة في أسعار الحديد بعد قرار رفع الفائدة

فورمة جديدة.. محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه في أحدث ظهور

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

استقالة حازم إمام بعد الإخفاق الإفريقي للمنتخب المصري.. ناقد يكشف مفاجأة

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

الخطيب يتدخل لإنهاء غضب كولر بسبب بديل الشناوي

ترشيحاتنا

حقيقة رحيل تشافي من برشلونة.. وهذه الصفقة الجديدة

لن تتوقع ما هي .. احتجاز جاسوسة لصالح الصين في مومباي

مدرب حراس المنتخب السابق: يجب التحقيق مع الشناوي والجهاز الطبي للفراعنة

هل صلاة ليلة 22 من رجب لها أجر سبعين نبيا وشهيدا؟.. اعرف حقيقتها

أبل تطلق ميزاتها للذكاء الاصطناعي التوليدي لهذه الهواتف 

أوستن بعد الضربات الأمريكية في سوريا والعراق: سنحاسب المليشيات الإيرانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وأنيقة.. شريهان تلفت الأنظار بإطلالة من المتحف المصري

علامات تحدد الشخص النرجسي .. 1 و 2 الأخطر

بأعلى عائد| آخر موعد لشراء شهادات الادخار ببنكي مصر والأهلي (تفاصيل)

بـ الفرو .. مي عمر تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

مقطع فيديو يثير ضجة لملايين الدنانير الأردنية داخل حقيبة.. ما القصة ؟

شبورة وأمطار وطقس شديد البرودة ليلا وصباحا.. بيان عاجل من الأرصاد

القبض على مافيا الدولار | الداخلية تلاحق تجار السوق السوداء ..فيديو

بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ