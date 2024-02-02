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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأول مرة بتاريخ اللعبة| مها عامر تحقق برونزية لمصر في البطولة المائية بقطر

مها عامر
مها عامر

نجحت البطلة المصرية مها عامر في حصد ميدالية تاريخية لمصر خلال منافسات الغطس في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في قطر خلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير 2024 بمشاركة 2600 من نخبة أبطال العالم من نحو 190 دولة، يتنافسون على حصد 75 ميدالية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وحصدت البطلة المصرية مها عامر الميدالية البرونزية خلال منافسات الغطس من سلم متحرك على ارتفاع متر .

وعبر ياسر ادريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، عن سعادته الكبيرة بحصد مها عامر ميدالية تاريخيلة مصر في بطولة العالم للألعاب المائية، متابعا أن تلك الميدالية هي أول ميدالية برونزية في بطولة العالم للغطس في التاريخ للسيدات وأول ميدالية بعد فريد سميكة سنه 1932 بعد أقرب من مائة سنة على تحقيق انجاز فريد سميكة.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للسباحة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن مصر أثبتت قدرتها على التواجد في المحافل الدولية الكبيرة، وتقديم نتائج جيده تليق باسم مصر.

ويشارك في بطولة العالم للألعاب المائية أكثر من  2600 لاعب ولاعبة يمثلون 201 دولة، وتستمر لغاية 18 فبراير الحالي.

وتشهد بطولة العالم لألعاب الماء تواجد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، حيث يحضر اجتماع الاتحاد الدولي للسباحة والاجتماع غير العادي للاتحاد الأفريقي للسباحة واللذان سوف تتم إقامتهم على هامش البطولة المقامة في دولة قطر.

وتتكون البعثة المصرية من 22 سباح وسباحة يخوضون منافسات السباحة القصيرة والغطس والسباحة التوقيعية، حيث يضم أسماء السباحين المشاركين في منافسات السباحة القصيرة التي تقام منافستها خلال الفترة من 5 إلى 19 فبراير 2024 كل من أحمد أكرم، عبد الله نصر، عبد الرحمن سامح، فريدة عثمان فيما يضم الجهاز الفني كابتن محمد الدسوقي مدير فني، وكابتن شريف حبيب، ودكتور مرام جلال إدارية، وكابتن أحمد حسين إخصائي إصابات.

فيما يضم منتخب الغطس كل من مها عامر، محمد فاروق، ملك الحسين، رامز ضياء، محمد نعمان، عمر معتز، فيما يضم الجهاز الفني كابتن حمد عيسي مدرب عام، كابتن عماد سعد الله مدرب، دكتور مروج جلال دكتورة علاج طبيعي.

ويتكون منتخب السباحة التوقيعية كل من اللاعبات ليلي علي، نهال نبيل، هانا هيكل، ملك طوسون، نادين برسوم، سندس أحمد، سلمي مرعي، أمينة طارق، ملك أكرم، مريم أحمد، فريدة عبد الباري، أمينة الفقي، فيما يضم الجهاز الفني كل من كابتن عزيزة محمود، كابتن ناريمان خالد، كابتن ياسمين لطيف، الدكتور كريستين رمزي دكتورة علاج طبيعي وإيمان عرام، إدارية، والدكتورة ريم سمير، والدكتور إليصار عصام دكتورة علاج طبيعي.

تضم بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في الدوحة 75 فعالية توزيع للميداليات في 6 رياضات مائية مختلفة: السباحة، والغطس، والغطس العالي، وكرة الماء، والسباحة الإيقاعية، والسباحة في المياه المفتوحة وتوفر بطولة الماسترز للألعاب المائية إطارا مثاليا للمشاركين من كافة أنحاء العالم للتنافس في الألعاب المائية.

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