برلماني: استئناف جلسات الحوار الوطني يسهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية

أعلن النائب شحاته أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبه ببيان مجلس أمناء الحوار الوطنى، الذي أعلن فيه تلبيته لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تنظيم حوار وطني اقتصادي من أجل مناقشة القضايا الاقتصادية بشكل أكثر عمقا.



أشاد النائب شحاته أبو زيد، في بيان له، باستئناف جلسات الحوار الوطني جلسات عبر انطلاق المرحلة الثانية، مؤكدا أن هذه النسخة ستنطلق من خلال مناقشة الأوضاع الاقتصادية استجابة لدعوة الرئيس السيسي.



وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في نسخته الثانية استجابة للرئيس السيسي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة بتناول عميق وشامل للتوصل لحلول واقعية لمعالجة كافة التحديات الاقتصادية يعكس رغبة القيادة السياسية في تحسين الأحوال المعيشية للمصريين.



أوضح النائب شحاته أبو زيد، أن إجراء حوار وطني يناقش كافة الملفات الاقتصادية يعد فرصة حاسمة لمعالجة المشكلات الاقتصادية المختلفة التى تواجهنا، لافتا أن استئناف جلسات الحوار الوطني يسهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

