عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: استئناف جلسات الحوار الوطني يسهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن النائب شحاته أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبه ببيان مجلس أمناء الحوار الوطنى، الذي أعلن فيه تلبيته لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تنظيم حوار وطني اقتصادي من أجل مناقشة القضايا الاقتصادية بشكل أكثر عمقا.

أشاد النائب شحاته أبو زيد، في بيان له، باستئناف جلسات الحوار الوطني جلسات عبر انطلاق المرحلة الثانية، مؤكدا أن هذه النسخة ستنطلق من خلال مناقشة الأوضاع الاقتصادية استجابة لدعوة الرئيس السيسي.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في نسخته الثانية استجابة للرئيس السيسي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة بتناول عميق وشامل للتوصل لحلول واقعية لمعالجة كافة التحديات الاقتصادية يعكس رغبة القيادة السياسية في تحسين الأحوال المعيشية للمصريين.

أوضح النائب شحاته أبو زيد، أن إجراء حوار وطني يناقش كافة الملفات الاقتصادية يعد فرصة حاسمة لمعالجة المشكلات الاقتصادية المختلفة التى تواجهنا، لافتا أن استئناف جلسات الحوار الوطني يسهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
 

مجلس النواب شحاته أبو زيد النائب شحاته ابو زيد الحوار الوطني عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

مفاجأة في أسعار الحديد بعد قرار رفع الفائدة

فورمة جديدة.. محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه في أحدث ظهور

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

الخطيب يتدخل لإنهاء غضب كولر بسبب بديل الشناوي

استقالة حازم إمام بعد الإخفاق الإفريقي للمنتخب المصري.. ناقد يكشف مفاجأة

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

ترشيحاتنا

أخبار التعليم|البحوث الفلكية يكشف عن موعد بداية شهر شعبان.. اللهم بلغنا رمضان..نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم.. ترقبوها عبر هذا الرابط

أسعار الذهب اليوم في مصر 3 فبراير 2024

مصطفى بكري يزف بشرى من الاتحاد الأوروبي.. حل مشكلة الدولار خلال أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد| توك شو

المفتي: لا مانع شرعا من كتابة القرآن الكريم بطريقة برايل

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة نهارا.. والطقس شديد البرودة ليلا

علاقة حب.. سيف نبيل يكشف عن أحدث أعماله الفنية المقلبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وأنيقة.. شريهان تلفت الأنظار بإطلالة من المتحف المصري

علامات تحدد الشخص النرجسي .. 1 و 2 الأخطر

بأعلى عائد| آخر موعد لشراء شهادات الادخار ببنكي مصر والأهلي (تفاصيل)

بـ الفرو .. مي عمر تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

شبورة وأمطار وطقس شديد البرودة ليلا وصباحا.. بيان عاجل من الأرصاد

القبض على مافيا الدولار | الداخلية تلاحق تجار السوق السوداء ..فيديو

بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ