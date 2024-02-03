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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة مدوية .. إبراهيم سعيد يكشف عن بديل فتوح في الزمالك

أحمد فتوح
أحمد فتوح


كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن بديل أحمد فتوح داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تعرضه للإصابة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "بعد إصابة أحمد فتوح، الزمالك قرر تجديد مفاوضاته لضم لاعب سيراميكا كليوباترا".
 
وأوضح: "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، جدد اهتمامه بضم محمد شكري ظهير أيسر نادي سيراميكا كليوباترا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية".
 
وتابع : "يقف أمام انتقال شكري إلى صفوف نادي الزمالك عقبة وحيدة، وهي موافقة أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوبترا، الذي متمسك ببقاء اللاعب".
 
وواصل: "محاولات الزمالك لضم شكري، جاءت بعد تعرض أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق للإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية".
 
وتعرض فتوح لإصابة بمزق في العضلة الخلفية ويحتاج اللاعب لفترة تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف للعودة مرة آخرى للمشاركة مع الفريق.

أحمد فتوح نادي الزمالك إبراهيم سعيد محمد شكري

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