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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المسرح القومي يكشف عن أحدث أعماله "رصاصة في القلب"

صدى البلد

اعلن المسرح القومي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك عن انطلاق عرض مسرحي جديد يحمل اسم “ رصاصة فب القلب ” . 

وقال البيان : مسرح القومي يقدم رصاصة في القلب  رائعة الأديب الكبير توفيق الحكيم إعداد وإخراج مروان عزب علي المسرح القومي بالعتبة . 

وتابع البيان : ابتداء من الخميس 8 فبراير 2024 ، يوميا ماعدا الأربعاء اجازة المسرح، حضور الجمهور الثامنة والنصف مساء ، ويرفع الستار التاسعة مساء . 

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واستكمل : أسعار التذاكر 60 -80 - 110 جنيه ، شباك التذاكر في المسرح فقط من الواحدة ظهرا يومياً حجز التذاكر من المسرح فقط ولا يوجد حجز اونلاين. 

 

وكان قد كرم المسرح القومي الفنان الراحل رشوان توفيق ، و حضر الاحتفالية عدد من الفنانين و أصدقاء الفنان رشوان توفيق ، و ابرز الحضور الفنانة سميحة ايوب ، الفنانة سميرة عبد العزيز ،  الفنان محمود حميدة ، الفنان إيهاب فهمي ، دنيا عبد العزيز ، أشرف طلبة ، محمد رياض ، محسن منصور ، عزة لبيب الاحتفالية من تقديم الإعلامية آيات أباظة.

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