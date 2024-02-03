المسرح القومي يكشف عن أحدث أعماله "رصاصة في القلب"

اعلن المسرح القومي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك عن انطلاق عرض مسرحي جديد يحمل اسم “ رصاصة فب القلب ” .

وقال البيان : مسرح القومي يقدم رصاصة في القلب رائعة الأديب الكبير توفيق الحكيم إعداد وإخراج مروان عزب علي المسرح القومي بالعتبة .



وتابع البيان : ابتداء من الخميس 8 فبراير 2024 ، يوميا ماعدا الأربعاء اجازة المسرح، حضور الجمهور الثامنة والنصف مساء ، ويرفع الستار التاسعة مساء .

واستكمل : أسعار التذاكر 60 -80 - 110 جنيه ، شباك التذاكر في المسرح فقط من الواحدة ظهرا يومياً حجز التذاكر من المسرح فقط ولا يوجد حجز اونلاين.

وكان قد كرم المسرح القومي الفنان الراحل رشوان توفيق ، و حضر الاحتفالية عدد من الفنانين و أصدقاء الفنان رشوان توفيق ، و ابرز الحضور الفنانة سميحة ايوب ، الفنانة سميرة عبد العزيز ، الفنان محمود حميدة ، الفنان إيهاب فهمي ، دنيا عبد العزيز ، أشرف طلبة ، محمد رياض ، محسن منصور ، عزة لبيب الاحتفالية من تقديم الإعلامية آيات أباظة.