تراجع الأمطار على القاهرة والثلوج مستمرة بكاترين| حالة الطقس

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار الأجواء بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تظل الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وتظل فرص تكون الثلوج خلال الطقس اليوم، مستمرة على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من الصفر.

أما بالنسبة لفرص الأمطار خلال الطقس اليوم، فتنحصر فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، حيث تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما تعود فرص تكون الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 9 درجات

السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 8 درجات

جنوب سيناء 22 للعظمى والصغرى 13 درجات

شمال الصعيد 17 للعظمى والصغرى 5 درجات

جنوب الصعيد 20 للعظمى والصغرى 8 درجات

أما عن درجات الحرارة الصغرى المسجلة في المدن الجديدة، تتراوح ما بين 6 إلى 8 درجات.