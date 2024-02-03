وزير التعليم العالي يترأس الاجتماع الأول للدورة الرابعة لانعقاد اللجنة التنفيذية للبعثات

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للدورة الرابعة لانعقاد اللجنة التنفيذية للبعثات، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور مصطفى رافعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والسفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية لشئون العلاقات الثقافية، والدكتور عاطف عمر، المستشار القانوني للوزارة، والدكتور عبد العزيز هاشم، ممثل وزارة المالية، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.



في بداية الاجتماع، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بانعقاد الاجتماع الأول للدورة الرابعة للجنة التنفيذية للبعثات، مؤكدًا أهمية دور اللجنة في متابعة تنفيذ استراتيجية البعثات التي تم إطلاقها في عام 2023، وضمان تحقيق أهدافها الإستراتيجية.

وشدد الوزير على ضرورة أن ترتكز خُطة الابتعاث الجديدة على فكر يُحقق الاستفادة القصوى من شباب الباحثين، وربط البعثات بمُتطلبات سوق العمل والخُطة البحثية الرئيسية للوزارة، مشيرًا إلى أهمية إحياء فكر الابتعاث لفترات قصيرة ومُركزة، وأن يكون لها مردود سريع وواضح لخدمة بناء كوادر علمية وبحثية قادرة على تحقيق طموحات واحتياجات الوطن.

وخلال الاجتماع، استمع الدكتور أيمن عاشور إلى شرح تفصيلي من الدكتور شريف صالح، حول متابعة تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية للبعثات في الدورة السابقة، وكذلك المنح المقدمة من قطاع الشئون الثقافية والبعثات للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا(E-JUST) لعام 2024.

كما ناقش الاجتماع ضوابط سفر طلاب الأشراف العلمي، حيث أوصت اللجنة بإعادة دراسة قواعد الترشح للمنح المقدمة للدولة، وكذا استفادة الدارسين الراغبين في الدراسة بالخارج من الاتفاقيات الموقعة بين الجامعات الأجنبية والمكاتب الثقافية، والتي يترتب عليها تخفيض المصروفات الدراسية.

كما تناول الاجتماع النظر في بعض الأمور التي تخص المُبتعثين المصريين في الخارج.





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