عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خطة نارية.. ما تشكيل الزمالك المتوقع بعد الصفقات الجديد؟

الزمالك
الزمالك

يتساءل الكثير من عشاق وجماهير الزمالك عن التشكيل الجديد المتوقع لفريقهم عقب التعاقد مع العديد من الصفقات واللاعبين الجدد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وتشارك الصفقات الجديدة لنادي الزمالك التي تم التعاقد معها في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض والتي ستقام اليوم بملعب النادى بميت عقبة.

بالأرقام | جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد يعشق الهزيمة .. ما القصة؟

صفقة مدوية .. إبراهيم سعيد يكشف عن بديل فتوح في الزمالك

لاعب سوري شهير ...صفقة جديدة مدوية لـ الزمالك

غربلة ميت عقبة| رحيل 11 لاعبًا من الزمالك بالميركاتو الشتوي.. تعرف عليهم؟

صفقات الزمالك الجديدة

نجح نادي الزمالك في حسم 10 صفقات بصورة رسمية عقب حل أزمة القيد، والتي جاءت كالآتي:

1- عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز

2- ناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر

3- أحمد حمدي صانع ألعاب مونتريال الكندي

4- الفلسطيني ياسر حمد مدافع نورث ايست الهندي

5- مهاب ياسر جناح أيمن فريق الداخلية

6- محمد عاطف جناح ومهاجم فريق طنطا

7- الأوغندي ترافيس موتيابا جناح فريق كامبالا سيتي

8- محمد شحاتة لاعب وسط مدافع فريق طلائع الجيش

9- سيف فاروق جعفر لاعب وسط بيراميدز

10- زياد كمال لاعب وسط إنبي

من الراحلين عن الزمالك؟

على الجانب الآخر، تأكد رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

وقرر مسؤولو نادي الزمالك بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، رحيل عدد من اللاعبين على رأسهم محمد عبدالغني، الذي انتقل لصفوف البنك الأهلي وعمرو السيسي، الذي انتقل إلى صفوف فيوتشر، بصفة نهائية بالإضافة إلى عبدالله محمد وعلي ياسر، لمدة موسمين ونصف على سبيل الإعارة، ضمن صفقة ناصر ماهر.

وتم الاستغناء عن خدمات الظهير الأيسر عبدالله جمعة وحاتم سكر والسيد الغديري، كما انتقل محمد طارق، إلى صفوف المصري البورسعيدي لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة، ورحل مصطفى شكري ومحمد حسام «بيسو»، لصفوف السكة الحديد، على سبيل الإعارة، وانتقل كريم عبدالحق، لصفوف الترسانة، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

ما تشكيل الزمالك المتوقع؟

حراسة المرمى:

يستمر محمد عواد في حراسة مرمى الزمالك بشكل أساسي بعد عدم ضم حراس جدد.

خط الدفاع:

محمود حمدي الونش، محمود علاء، حسام عبدالمجيد، الفلسطيني ياسر حمد، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح

خط الوسط:

ينافس في خط الوسط العديد من اللاعبين أبرزهم:

محمد شحاتة، سيف جعفر، عبدالله السعيد، أحمد حمدي، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، مهاب ياسر ومحمد عاطف الأوغندي ترافيس، محمود عبدالرزاق شيكابالا، مصطفى شلبي، إبراهيما نداي وسيد عبدالله نيمار.

قلب الهجوم:

يحتل سيف الدين الجزيري قائمة أبرز المرشحين لقيادة هجوم الزمالك في الفترة المقبلة مع منافسة من سامسون وناصر منسي.

الزمالك اخبار الزمالك صفقات الزمالك صفقات الزمالك الجديدة الميركاتو الشتوى تشكيل الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

ضربة جديدة لـ مرتضى منصور.. الدستورية ترفض دعوى بطلان تشجيع الصناعة

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

موضوعات متعلقة

السيسي وأمن مصر والمخططات المسمومة.. كيف أنقذ الرجل البلاد من السقوط في الهاوية

حصاد جامعة حلوان لشهر نوفمبر.. 5 بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

ترشيحاتنا

استدعاء القائم بأعمال السفير.. إجراء عاجل للخارجية العراقية ضد أمريكا

بسبب عدم انقضاء العدة.. السجن 7 سنوات لـ عمران خان وزوجته.. تفاصيل

إيقاف القيد 3 فترات.. فيفا يوجه تحذيرا عاجلاً لـ بيراميدز.. اعرف السبب

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

محظور شرعا وقانونا.. حكم السير المخالف في الطرق العامة

لأول مرة بمعرض الكتاب.. 6 مخطوطات نادرة بجناح الأزهر دعما لأهل فلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تستعرض رشاقتها في الرياض بجمبسوت لافت| شاهد

بوسي شلبي بجمبسوت مثير للجدل في عقد قران عمر عبدالعزيز| لن تتوقع سعره

بفستان ملفت| ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها

بعد ظهورها المثير للجدل .. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

فيديو

"التواصل بالأفكار دون التحدث".. زرع أول شريحة للإنسان| شاهد

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ