خطة نارية.. ما تشكيل الزمالك المتوقع بعد الصفقات الجديد؟

يتساءل الكثير من عشاق وجماهير الزمالك عن التشكيل الجديد المتوقع لفريقهم عقب التعاقد مع العديد من الصفقات واللاعبين الجدد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وتشارك الصفقات الجديدة لنادي الزمالك التي تم التعاقد معها في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض والتي ستقام اليوم بملعب النادى بميت عقبة.

صفقات الزمالك الجديدة

نجح نادي الزمالك في حسم 10 صفقات بصورة رسمية عقب حل أزمة القيد، والتي جاءت كالآتي:

1- عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز

2- ناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر

3- أحمد حمدي صانع ألعاب مونتريال الكندي

4- الفلسطيني ياسر حمد مدافع نورث ايست الهندي

5- مهاب ياسر جناح أيمن فريق الداخلية

6- محمد عاطف جناح ومهاجم فريق طنطا

7- الأوغندي ترافيس موتيابا جناح فريق كامبالا سيتي

8- محمد شحاتة لاعب وسط مدافع فريق طلائع الجيش

9- سيف فاروق جعفر لاعب وسط بيراميدز

10- زياد كمال لاعب وسط إنبي

من الراحلين عن الزمالك؟

على الجانب الآخر، تأكد رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

وقرر مسؤولو نادي الزمالك بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، رحيل عدد من اللاعبين على رأسهم محمد عبدالغني، الذي انتقل لصفوف البنك الأهلي وعمرو السيسي، الذي انتقل إلى صفوف فيوتشر، بصفة نهائية بالإضافة إلى عبدالله محمد وعلي ياسر، لمدة موسمين ونصف على سبيل الإعارة، ضمن صفقة ناصر ماهر.

وتم الاستغناء عن خدمات الظهير الأيسر عبدالله جمعة وحاتم سكر والسيد الغديري، كما انتقل محمد طارق، إلى صفوف المصري البورسعيدي لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة، ورحل مصطفى شكري ومحمد حسام «بيسو»، لصفوف السكة الحديد، على سبيل الإعارة، وانتقل كريم عبدالحق، لصفوف الترسانة، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

ما تشكيل الزمالك المتوقع؟

حراسة المرمى:

يستمر محمد عواد في حراسة مرمى الزمالك بشكل أساسي بعد عدم ضم حراس جدد.

خط الدفاع:

محمود حمدي الونش، محمود علاء، حسام عبدالمجيد، الفلسطيني ياسر حمد، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح

خط الوسط:

ينافس في خط الوسط العديد من اللاعبين أبرزهم:

محمد شحاتة، سيف جعفر، عبدالله السعيد، أحمد حمدي، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، مهاب ياسر ومحمد عاطف الأوغندي ترافيس، محمود عبدالرزاق شيكابالا، مصطفى شلبي، إبراهيما نداي وسيد عبدالله نيمار.

قلب الهجوم:

يحتل سيف الدين الجزيري قائمة أبرز المرشحين لقيادة هجوم الزمالك في الفترة المقبلة مع منافسة من سامسون وناصر منسي.