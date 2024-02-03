لاعب سوري شهير ...صفقة جديدة مدوية لـ الزمالك

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات محمود فايز مدرب منتخب سوريا بشأن صفقة الزمالك المنتظرة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال محمود فاز : صفقة الزمالك المنتظرة السوري محمود الأسود .

وانضم عبد الله السعيد لصفوف الزمالك في صفقة تاريخية خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لاقت إعجابًا وإشادة واسعة من جانب جماهير القلعة البيضاء.

وأعلن الزمالك عن ضم كل من : عبدالله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنيةالبيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهابياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.