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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

غربلة ميت عقبة| رحيل 11 لاعبًا من الزمالك بالميركاتو الشتوي.. تعرف عليهم؟

الزمالك
الزمالك

شهد نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، ميركاتو شتوي على صفيح ساخن بعد حل أزمة القيد، وذلك بالتعاقد مع العديد من اللاعبين ورحيل مثلهم.. فما القصة؟

ويسعى مجلس إدارة الزمالك، إلى تعويض فترة حظر القيد عن الفريق والتعاقد مع المزيد من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق بالميركاتو الشتوي الجاري.

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حل أزمة القيد بالزمالك 

يذكر أن نادي الزمالك قد أعلن مؤخرا في بيان رسمي، عن الانتهاء من تسوية "جميع القضايا" التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم، التي بلغ عددها 14 قضية.‏

أبرز القضايا التي تصدى لها النادي، المفاوضات مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، لدفع الغرامة المتعلقة بنجم الفريق محمود عبد الرازق (شيكابالا) التي تعود إلى عام 2015.

كما نجحت إدارة الزمالك أيضا في حل أزمة فريق كاراكاس الفنزويلي الخاصة بمستحقات اللاعب سامسون أكينولا، وكذلك أزمة حق رعاية السنغالي إبراهيما نداي، واللاعب الغاني أتشيمبونج.

صفقات الزمالك الجديدة

في سياق متصل، نجح نادي الزمالك في حسم 10 صفقات بصورة رسمية عقب حل أزمة القيد، والتي جاءت كالآتي:

1- عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز

2- ناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر

3- أحمد حمدي صانع ألعاب مونتريال الكندي

4- الفلسطيني ياسر حمد مدافع نورث ايست الهندي

5- مهاب ياسر جناح أيمن فريق الداخلية

6- محمد عاطف جناح ومهاجم فريق طنطا

7- الأوغندي ترافيس موتيابا جناح فريق كامبالا سيتي

8- محمد شحاتة لاعب وسط مدافع فريق طلائع الجيش

9- سيف فاروق جعفر لاعب وسط بيراميدز

10- زياد كمال لاعب وسط إنبي

من الراحلين عن الزمالك؟

على الجانب الآخر، تأكد رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

وقرر مسؤولو نادي الزمالك بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، رحيل عدد من اللاعبين على رأسهم محمد عبدالغني، الذي انتقل لصفوف البنك الأهلي وعمرو السيسي، الذي انتقل إلى صفوف فيوتشر، بصفة نهائية بالإضافة إلى عبدالله محمد وعلي ياسر، لمدة موسمين ونصف على سبيل الإعارة، ضمن صفقة ناصر ماهر.

وتم الاستغناء عن خدمات الظهير الأيسر عبدالله جمعة وحاتم سكر والسيد الغديري، كما انتقل محمد طارق، إلى صفوف المصري البورسعيدي لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة، ورحل مصطفى شكري ومحمد حسام «بيسو»، لصفوف السكة الحديد، على سبيل الإعارة، وانتقل كريم عبدالحق، لصفوف الترسانة، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

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