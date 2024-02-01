فرقة كاملة بمدرب أجنبي.. تفاصيل 15 صفقة لنادي الزمالك بالميركاتو الشتوي

أثارت صفقات الزمالك الجديدة، حالة من التفاعل والزخم خلال الساعات القليلة الماضية، نظرا للتحركات السريعة والمكثفة التي قام بها مجلس إدارة الفارس الأبيض بقيادة حسين لبيب للتعاقد مع العديد من اللاعبين الجدد.

ويسعى مجلس إدارة الزمالك، إلى تعويض فترة حظر القيد عن الفريق والتعاقد مع المزيد من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق بالميركاتو الشتوي الجاري.

حل أزمة القيد بالزمالك

يذكر أن نادي الزمالك قد أعلن مؤخرا في بيان رسمي، عن الانتهاء من تسوية "جميع القضايا" التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم، التي بلغ عددها 14 قضية، من أجل "التفرغ للعودة إلى منصات التتويج من جديد"، باعتباره أحد أعرق وأقوى أندية الشرق الأوسط وإفريقيا.‏

أبرز القضايا التي تصدى لها النادي، المفاوضات مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، لدفع الغرامة المتعلقة بنجم الفريق محمود عبد الرازق (شيكابالا) التي تعود إلى عام 2015.

كما نجحت إدارة الزمالك أيضا في حل أزمة فريق كاراكاس الفنزويلي الخاصة بمستحقات اللاعب سامسون أكينولا، وكذلك أزمة حق رعاية السنغالي إبراهيما نداي، واللاعب الغاني أتشيمبونج.

صفقات الزمالك الجديدة

نجح نادي الزمالك في حسم 10 صفقات بصورة رسمية عقب حل أزمة القيد، والتي جاءت كالآتي:

1- عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز

2- ناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر

3- أحمد حمدي صانع ألعاب مونتريال الكندي

4- الفلسطيني ياسر حمد مدافع نورث ايست الهندي

5- مهاب ياسر جناح أيمن فريق الداخلية

6- محمد عاطف جناح ومهاجم فريق طنطا

7- الأوغندي ترافيس موتيابا جناح فريق كامبالا سيتي

8- محمد شحاتة لاعب وسط مدافع فريق طلائع الجيش

9- سيف فاروق جعفر لاعب وسط بيراميدز

10- زياد كمال لاعب وسط إنبي

صفقات الزمالك المرتقبة

لم يكتف الزمالك بالصفقات الماضية، حيث يسعى النادي إلى استغلال مد فترة القيد الشتوية والتعاقد مع المزيد من الصفقات، فضلا عن التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، قد قرر مد فترة القيد الشتوية لأندية الدوري الممتاز والقسم الثاني حتى 6 فبراير المقبل، فضلا عن مد القيد الشتوي لأندية القسمين الثالث والرابع حتى 11 من نفس الشهر.

وفقا للتقارير الصحفية المتداولة، يسعى الزمالك إلى حسم الصفقات التالية:

1- البرتغالي خوسيه جوميز مديرا فنيا للفريق (اخر تجربة مع تشافيز البرتغالي)

2- البرازيلي فينيسيوس سوزا مهاجم انترناسيونال البرازيلي (تحت السن)

3- فادي فريد مهاجم سموحة

4- مصطفى أشرف لاعب خط وسط بروسيا مونشنجلادباخ الالماني

5- يوسف حسن لاعب بلدية المحلة