مش هقول أسماء .. منشور مثير من حسين لبيب في الزمالك

وجه حسين لبيب رئيس نادي الزمالك رسالة الي جماهير النادي.



وكتب لبيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "الزمالك اولا

الحمد لله رب العالمين الشكر واجب

الف شكر لكل زملائي اعضاء مجلس الادارة لما قاموا به من مجهود خرافي وخارق وتركوا جميعا أعمالهم وأسرهم واخلصوا لإسعاد جماهيرنا العظيمه

اشكر لجنة الاستثمار والتمويل لما قدموه من مجهودات وتفانوا في حب نادينا العظيم

ومصممين علي عدم ذكر اسمائهم

وعن قريب كما وعدتكم سوف اظهر لإيضاح الصورة الكاملة

هدفنا الاول إسعاد جماهيرنا العظيمة الوفيه

عاش نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر