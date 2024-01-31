تفاصيل صفقة انتقال زياد كمال ومصطفى أشرف للزمالك

أنهى مجلس إدارة الزمالك الاتفاق مع إنبي بشأن التعاقد مع زياد كمال لاعب وسط إنبي لمدة موسمين ونصف الموسم على سبيل الإعارة.

أما عن صفقة لاعب بروسيا مونشنجلادباخ مصطفى أشرف فقد تتعطل لنهاية الموسم إذا لم يمتد فترة القيد ساعات إضافية مثلما امتدّت 8 ساعات اليوم الأربعاء للتمكن من إتمام الصفقة.

رسالة حسين لبيب إلى جماهير الزمالك

وفي وقت سابق، وجه حسين لبيب رئيس نادي الزمالك رسالة إلى جماهير النادي.

وكتب لبيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "الزمالك أولا

الحمد لله رب العالمين الشكر واجب

الف شكر لكل زملائي أعضاء مجلس الإدارة لما قاموا به من مجهود خرافي وخارق وتركوا جميعا أعمالهم وأسرهم واخلصوا لإسعاد جماهيرنا العظيم، اشكر لجنة الاستثمار والتمويل لما قدموه من مجهودات وتفانوا في حب نادينا العظيم، ومصممين علي عدم ذكر أسمائهم، وعن قريب كما وعدتكم سوف اظهر لإيضاح الصورة الكاملة

هدفنا الاول إسعاد جماهيرنا العظيمة الوفيه، عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.