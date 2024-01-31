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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق: عبدالله جمعة حذف صوره بقميص الزمالك

صدى البلد

كتب الإعلامي محمد فاروق، منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمد فاروق، في منشوره، "عبدالله جمعة بعد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، قام بحذف صوره بقميص الزمالك عبر حسابه الرسمي في موقع إنستجرام".
 

وكان نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أتم عدة صفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري، أبرزها عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز.

وتوجه “السعيد”، إلى نادي الزمالك؛ لحسم جميع بنود التعاقد، والذي سيعلن عنه مجلس القلعة البيضاء رسميا خلال ساعات، عقب غلق باب القيد، في العاشرة من مساء اليوم.

ويسارع مجلس حسين لبيب، في الوقت؛ لتسجيل جميع صفقات فترة الانتقالات الحالية، بعد إنهاء أزمة القيد، الذي جرى إيقافه من الفيفا؛ بسبب الديون المتراكمة على النادي بشأن قضايا مختلفة.

الإعلامي محمد فاروق أزمة القيد الميركاتو الشتوى بيراميدز حسين لبيب فسخ التعاقد نادي الزمالك

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