لهذا السبب | قرار في الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

أعلن الإعلامي أمير هشام عن تأجيل موعد المؤتمر الصحفي لتقديم صفقات الزمالك.



وكتب أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك:"تأجيل المؤتمر الصحفي لتقديم صفقات الزمالك الجديدة ليوم الإثنين المقبل لأسباب تنظيمية ".

وأتم نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عدة صفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري، أبرزها عبد الله السعيد نجم ناديبيراميدز.

ويوجد السعيد حاليا داخل نادي الزمالك؛ لحسم جميع بنود التعاقد، والذي سيعلن عنه مجلس القلعة البيضاء رسمياخلال ساعات، عقب غلق باب القيد، في العاشرة من مساء اليوم.

ويسارع مجلس حسين لبيب، في الوقت؛ لتسجيل جميع صفقات فترة الانتقالات الحالية، بعد إنهاء أزمة القيد، الذي جرىإيقافه من الفيفا؛ بسبب الديون المتراكمة على النادي بشأن قضايا مختلفة.