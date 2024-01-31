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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

12 مليون جنيه.. تعرف على تفاصيل صفقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك

صدى البلد

اعلن الإعلامي إبراهيم فايق عن تفاصيل تعاقد عبد الله السعيد مع الزمالك اليوم .


وقال فايق في برنامجه الإذاعي عن تفاصيل صفقة انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك مقابل ١٢ مليون جنيه، بالإضافة إلى ١٨ مليون مستحقات دونجا وعمرو جابر ".


أتم نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عدة صفقات خلال الميركاتو الشتوي أبرزها انتقال عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز إلى الزمالك.

ويتواجد السعيد حاليا داخل نادي الزمالك لحسم جميع بنود التعاقد الذي سيعلن عنه مجلس القلعة البيضاء رسميا خلال ساعات قبل غلق باب القيد في العاشرة مساء اليوم.

 

ويسارع مجلس لبيب الوقت لتسجيل جميع صفقات فترة الانتقالات الحالية بعد انهاء أزمة القيد من جانب الفيفا ونجاحه في تسوية الديون المتراكمة في قضايا مختلفة.

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