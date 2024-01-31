عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

حقق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب صفقة عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمدة موسم ونصف الموسم، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

عبدالله السعيد

راتب عبدالله السعيد بالزمالك

وأكدت مصادر داخل نادي الزمالك، أن اللاعب سيحصل على مبلغ 20 مليون جنيه من نادي الزمالك.

ولا سيما أن مسؤولي نادي الزمالك قد حصلوا على موافقة الإماراتي سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز، لانتقال عبدالله السعيد لصفوف القلعة البيضاء.

الزمالك يتعاقد مع محمد شحاتة

وكان مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد نجحوا رسميًا في حسم التعاقد مع محمد شحاتة، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، والمنتخب الأوليمبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحصل نادي الزمالك على الاستغناء الخاص بلاعب خط وسط طلائع الجيش، تمهيدًا لقيده في قائمة الفريق بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

12 مليون جنيه

وأكدت مصادر داخل نادي بيراميدز، أنه تم الاتفاق على ضم اللاعب عبدالله السعيد لصفوف نادي الزمالك، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على سداد الزمالك 12 مليون جنيه مقابل ضم عبدالله السعيد.

عبدالله السعيد

عبدالله السعيد يصل الزمالك

وصل عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز إلى مقر نادى الزمالك، بعد الانضمام للفريق الأبيض، تمهيدًا لإعلان التعاقد معه رسميا خلال الميركاتو الشتوى وتواجد اللاعب فى الزمالك رفقة وكيله .

ويتواجد مندوب من نادى الزمالك حاليا فى مقر اتحاد الكرة، لقيد عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز فى صفوف الفريق الأبيض، بعد اتفاق الزمالك وبيراميدز على ضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسارع مجلس لبيب الوقت لتسجيل جميع صفقات فترة الانتقالات الحالية بعد إنهاء أزمة القيد بعد إيقافه من الفيفا بسبب ديون متراكمة في قضايا مختلفة.