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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شروط طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

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يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين ومن هم المستحقون لإضافة المواليد ومتى ستفتح الدولة لباقي المواطنين لإضافة مواليدهم.

بطاقات التموين

خطوات إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية

ويمكن للراغبين في إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين القيام بمجموعة من الخطوات التالية، والتي تتضمن ما يلي:

 

- الدخول على بوابة مصر الرقمية.

- فتح حساب جديد في حالة إذا لم يكن لديك حساب على الموقع، أو قم بتسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حسابا بالفعل.

- وفي حالة فتح حساب جديد، يقوم صاحب بطاقة التموين بإضافة المواليد بإدخال البيانات التالية، الرقم القومي لصاحب البطاقة التموين ويتم كتابة اسم الوالدة.

- اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين.

- كتابة اسم الابن أو الابنة ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.

- إدخال الرقم القومي الخاص بهم، ثم اتباع خطوات إضافة المواليد.

- فى هذه الخطوة يتم كتابة صلة القرابة الابن أو الابنة.

- إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وهي الضغط على إضافة.

شروط طلب إضافة المواليد

وعن شروط طلب إضافة المواليد على بطاقات التموين لبعض المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية، فهي الآتي:

 ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات.

 أن يكون الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية بعد الإضافات 4 أفراد.

لا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة أكثر من 4 أفراد إضافة المواليد.

 

المستحقون لإضافة مواليد جديدة

 أصحاب معاشات تكافل وكرامة.

أسر الشهداء.

حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

أبناء أسر الضمان الاجتماعي يحق لهم إضافة المواليد على بطاقات التموين.

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