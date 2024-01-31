دولة عربية ترفع اسعار البنزين بجميع أنواعه

اصدرت الحكومة الأردنية قرارا الأربعاء، برفع سعر البنزين بنوعيه خلال الشهر المقبل، مع تثبيت سعر السولار والجاز، بحسب بيان لوزارة الطاقة.

وأشارت الحكومة الأردنية بحسب قناة المملكة الأردنية الي ان لجنة تسعير المشتقات النفطية عقدت اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-29 فبراير المقبل)، إذ تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية لشهر نوفمبر ومقارنتها بمثيلاتها لشهر ديسمبر الماضي.

وبحسب البيان فقد قالت الوزارة أيضا "بعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على المشتقات النفطية كافة، تبين ارتفاع سعر مادة البنزين 90 بمقدار (15) فلسا/لتر وارتفاع سعر مادة البنزين 95 بمقدار (20) فلسا/لتر، في حين لم يطرأ تغيير على سعر مادة الديزل".

وأضافت الوزارة : وإثر ذلك، قررت اللجنة رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (910) فلسا/لتر بدلا من (895) فلسا/لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1150) فلسا/لتر بدلا من (1130) فلسا/لتر، والإبقاء على سعر السولار عند (720) فلسا/لتر".

كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الجاز لشهر فبراير المقبل عند سعر 620 فلسا/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.