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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء.."الدردير" يعلن عن لاعبي الزمالك المقيدين إفريقيا

صدى البلد

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدردير عن القيد الإفريقي للزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب عمرو الدردير : ‏7 لاعبين تم قيدهم إفريقيا، ‏دخلوا القائمة هما :-‏ياسر حمد، ‏محمد شحاته، ‏زياد كمال،‏ محمد عاطف، ‏مهاب ياسر، ‏موتيابا، أحمد حمدي.

وكان لبيب قد أتم عدة صفقات خلال الميركاتو الشتوي أبرزها عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز.

ويتواجد السعيد حاليا داخل نادي الزمالك لحسم جميع بنود التعاقد والذي سيعلن عنه مجلس القلعة البيضاء رسميا خلال ساعات عقب غلق باب القيد في العاشرة مساء اليوم

ويسارع مجلس لبيب الوقت لتسجيل جميع صفقات فترة الانتقالات الحالية بعد انهاء ازمة القيد بعد ايقافه من الفيفا بسبب ديون متراكمة في قضايا مختلفة

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