تفاصيل اليوم الأول لـ عبد الله السعيد داخل الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل اليوم الأول لعبد الله السعيد داخل نادي الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب هاني حتحوت :دخل عبدلله السعيد إلى مكتب حسين لبيب وسط حراسة مشددة من أفراد النادي ، رحب مجلس الإدارة بالكامل بعبد الله السعيد و شكروه علي تمسكه و إصراره بالانضمام للزمالك .

و تابع حتحوت : تنازل عبدلله السعيد عن مستحقاته لدي بيراميدز لتسهيل اتمام الصفقة.

واضاف حتحوت : احد اعضاء المجلس قال لعبدلله نصا يا عبد الله لازم نكسب الأهلي وانت في الملعب" ، وجاء رد عبدلله قول يارب .

ووقع عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز ، لنادي الزمالك بشكل رسمي لمدة موسم ونصف.