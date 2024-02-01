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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة مدوية ....مهيب عبد الهادي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

صدى البلد

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادى عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادى: صفقة مدوية للزمالك قريبا بعد مد فترة القيد 😲😲😲🔥

وكان لبيب قد أتم عدة صفقات خلال الميركاتو الشتوي أبرزها عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز.

ويتواجد السعيد حاليا داخل نادي الزمالك لحسم جميع بنود التعاقد والذي سيعلن عنه مجلس القلعة البيضاء رسميا خلال ساعات عقب غلق باب القيد في العاشرة مساء اليوم.

ويسارع مجلس لبيب الوقت لتسجيل جميع صفقات فترة الانتقالات الحالية بعد انهاء ازمة القيد بعد ايقافه من الفيفا بسبب ديون متراكمة في قضايا مختلفة.

الزمالك أخبار صفقات الزمالك الإعلامي مهيب عبد الهادي

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