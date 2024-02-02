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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على مصير جهاز الزمالك بعد وصول جوميز لتدريب الفريق

جوميز
جوميز

أعلن نادي الزمالك أمس الخميس، تعاقده مع البرتغالي جوزيه جوميز مديرا فنيا جديدا للفريق الأبيض خلفا لمعتمد جمال، المدير الفني الأسبق للفريق.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "عقد جوزيه جوميز مع نادي الزمالك سنه ونص ‏عبدالواحد السيد واحمد مجدي مكملين معاه ‏ان شاء الله ربنا يوفق الجميع"

ووقع جوميز على عقود لمدة موسم ونصف الموسم مع القلعة البيضاء مقابل 50 ألف دولار شهرياً للمدير الفني وجهازه المعاون، ويضم الجهاز المعاون لجوميز مدرب حراس ومدربا ومخطط أحمال.

ومن جهة أخرى، قرر الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام بعد عودتهم من مشاركتهم في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

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