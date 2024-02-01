رسمياً.. جوزيه جوميز يوقع مديرا فنيا لـ الزمالك بصحبة 3 مساعدين

أعلن الإعلامي خالد الغندور، توقيع جوزيه جوميز مديراً فنياً لنادي الزمالك.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك: “ رسميا جوزيه جوميز يوقع عقود تدريبه لنادي الزمالك بصحبه 3 مساعدين اجانب بجهازه الفني المعاون”.

ووصل المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز إلى القاهرة صباح اليوم لإتمام توقيع عقد تدريب فريق الزمالك المصري.

من المتوقع أن يدير جوميز الفريق بصحبة طاقم فني يتألف من ثلاثة معاونين، بينهم معد بدني ومدرب حراس المرمى. سيحصل جوميز على راتب شهري يقدر بحوالي 70 ألف دولار.

ومن جهة أخرى، قرر الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام بعد عودتهم من مشاركتهم في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.