مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة والإعلان الرسمي الجمعة

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، وصول البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لأهلي جدة السعودي السابق إلى العاصمة المصرية القاهرة، لعقد جلسة مع إدارة الكرة بنادي الزمالك للاتفاق علي تفاصيل عقده قبل الإعلان الرسمي.



وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن الجلسة التي ستجمع بين إدارة الزمالك والمدرب البرتغالي، ستشهد حسم كافة التفاصيل علي أن يتم عقد مؤتمر صحفي لتقديمه يوم الجمعة المقبل.



وتابع حتحوت، إن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، سيتولى تدريب نادي الزمالك رفقة ثلاثة معاونين مدرب ومعد بدني ومدربا لحراس المرمي، وسيحصل علي مايقرب من 70 ألف دولار راتبا شهريا.