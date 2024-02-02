جمال ساحر وأنوثة راقية.. زوجة نجم الزمالك تخطف الأنظار بأناقتها

خطفت هدى بهاء زوجة احمد سيد زيزو نجم الزمالك، الانظار في أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت هدي في الصور باطلالة جذابة مرتدية توب مطرز باللون الكحلى ونسقت معه بجاكيت جذاب الذى يبرز جمالها واناقتها، واعتمدت مكياج لافت.

وأعلن الزمالك عن ضم كل من : عبدالله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.

