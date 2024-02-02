عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال ساحر وأنوثة راقية.. زوجة نجم الزمالك تخطف الأنظار بأناقتها

زوجة زيزو
زوجة زيزو

خطفت هدى بهاء زوجة احمد سيد زيزو نجم الزمالك، الانظار في أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت هدي في الصور باطلالة جذابة مرتدية توب مطرز باللون الكحلى ونسقت معه بجاكيت جذاب الذى يبرز جمالها واناقتها، واعتمدت مكياج لافت.

وأعلن الزمالك عن ضم كل من : عبدالله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا،  أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.
 

IMG_٢٠٢٤٠٢٠١_٢٠١١١٩
IMG_٢٠٢٤٠٢٠١_٢٠١١١٩
IMG_٢٠٢٤٠١٣١_٢١٣١٠٥
IMG_٢٠٢٤٠١٣١_٢١٣١٠٥
IMG_٢٠٢٤٠١٣١_٢١٣٠٤٨
IMG_٢٠٢٤٠١٣١_٢١٣٠٤٨

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

خسائر قناة السويس تتزايد.. صندوق النقد يعلن تفاصيل زيادة القرض إلى مصر

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

أمطار ورياح وثلوج وانخفاض درجات الحرارة.. والأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة

عفو طبي.. تفاصيل الإفراج عن نجل مالك هايبر|خاص

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

ترشيحاتنا

مسؤولون أمريكيون: خطط لقصف أهداف إيرانية في العراق وسوريا

سوق الذهب ينتظر عقوبات رادعة.. تفاصيل

معجزة ربانية يوم 27 رجب .. ترقبوها من الآن عجائب آيات الله

مرسيدس E200 AMG موديل 2024 "كسر زيرو" بهذا السعر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2 فبراير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون.. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء ومكياج صاخب.. سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها

انتبه.. الكرش علامة على نوع سرطان خطير

بعد قرار البنك المركزي| شهادات بنكية تضاعف أموالك.. أفضل من الذهب والدولار

تسريحة غير معتادة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا| صور

فيديو

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ