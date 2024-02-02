مفاجأة مدوية بشأن مصدر أموال صفقات الزمالك الشتوية

كشف الإعلامي هاني حتحوت، مفاجأة بشأن مصدر أموال صفقات الزمالك التي تعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وقال حتحوت في تصريحات تليفزيونية "هناك سؤال بيتردد من اين حصل الزمالك على هذه الاموال لعقد الصفقات؟".

وتابع: "الزمالك كان يتحدث من شهرين ان في مديونياته وصلت مليار جنيه، منها مديونيات للضرائب ولاعبين اجانب وانديه، ومستحقات لاعبين حاليين، وحجز على الأرصدة في البنوك، ومع ذلك هناك صفقات".

وواصل حتحوت: "الاجابه من مسئولي الزمالك، اموال الصفقات من خلال القرض الذي حصل عليه النادي، بالإضافة لدعم رجال الاعمال الحاليين داخل المجلس، ورئيس النادي الاسبق ممدوح عباس وبعض عقود الرعايه التي أبرمت الفترة الأخيرة".

وأضاف: "لم يتم دفع كل أموال الصفقات نقدًا، بل هناك اتفاقات ان الزمالك بيدفع على اقساط،بالاضافة لإبرام صفقات تبادليه".

وأختتم: "كلها اجابات مسئولي الزمالك، وهذا لايمنع ان نقول برافو للمجلس في 100 يوم حل الازمات ورمزيه القصه ان كابتن حسين لبيب قال سنتكلم بعد 100 يوم ونعلن ما انجزناه".