موعد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

ينتظر متابعو وعشاق كرة القدم، العديد من المباريات الهامة والقوية اليوم بالدوريات والبطولات المتخلف، ولعل أبرزها هي مباريات كأس الأمم الإفريقية.

إليكم مواعيد مباريات اليوم السبت 3 فبراير 2024 حول العالم، مع ذكر القنوات الناقلة:

في الدوري الفرنسي:

رين ضد مونبلييه - الساعة 6:00 مساءً. نانت ضد لانس - الساعة 10:00 مساءً.

في الدوري الألماني: 3. بايرن ميونخ ضد مونشنجلادباخ - الساعة 4:30 مساءً.

فرانكفورت ضد كولن - الساعة 7:30 مساءً. باير ليفركوزن ضد درامشتات - الساعة 4:30 مساءً.

في التصفيات الآسيوية لكأس العالم: 6. إيران ضد اليابان - الساعة 1:30 مساءً.

قطر ضد أوزبكستان - الساعة 5:30 مساءً.

في كأس أمم أفريقيا: 8. مالي ضد كوت ديفوار - الساعة 7:00 مساءً.

في كأس العالم أمم إفريقيا: 9. كاب فيردي ضد جنوب أفريقيا - الساعة 10:00 مساءً.

القنوات الناقلة: