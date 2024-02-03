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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 505 أطنان مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بـ5 مراكز بأسيوط

حملات رفع القمامة
حملات رفع القمامة والمخلفات بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم رفع 505 أطنان مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بمراكز أبوتيج والغنايم وديروط والبدارى وحى شرق، ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقاً للإمكانات المتاحة، لافتاً إلى تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وأكد استمرار الحملات بصفة دورية وخلال الفترتين الصباحية والمسائية بالقرى والمراكز والأحياء في محاولة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

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وأضاف محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن إدارة إعلام المحافظة اليوم، السبت – أن الوحدات المحلية بمراكز أبوتيج والغنايم وديروط والبدارى وحى شرق نفذت حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، فضلاً عن شفط الأتربة من جانبي الطرق، من بينها بديروط “شارع المستقبل، حى حسام كيلانى،  والمطحن، وموقف صنبو ، و شارع الثانوية العسكرية ، والمعهد الديني، ومدرسة التجارة، وشارع دكتور زعزوع”، وقرية الكودية، وقرية جرف سرحان وبني يحيى وشلش والشراقوة، وطريق المختون وبجوار الوحدة البيطرية بمسارة وطريق مسارة وطريق مزينة وقصر حيدر وبجوار عملية مياه المندرة بحر وطريق المندرة بحرى وبجوار الوحدة الصحية المندرة بحرى بمركز ديروط والشوارع الرئيسية وحاويات وصناديق القمامة الموجودة في بعض الشوارع بمدينة الغنايم والقرى التابعة لها.

بالإضافة إلى عدد من شوارع مدينة أبوتيج والقرى التابعة لها، من بينها قرية دوينة طريق دوينة/ موشا وطريق المحطة الرئيسي وحملات حى شرق ومركز البدارى وقراه.

وأوضح أنه تم تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين، وهو ما أسفر عن رفع 505 أطنان مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات، وذلك خلال حملات بإشراف ومتابعة محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، والدكتور محمد عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البدارى، وعبد اللطيف فضالة، رئيس حى شرق، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بكل مركز وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل) وغيرها.

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