أمن القاهرة يكشف لغز جرائم سرقة ويضبط مرتكبيها .. تفاصيل البلاغات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات ، وضبط مرتكبيها .



فقد تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وأقر بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

كما تم ضبط (خادمة- مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينه نصر أول) وبحوزتها (جهازى حاسب آلى محمول "لاب توب"مجهولا المصدر) حال قيامها بعرضهما للبيع بأحد محال بيع وشراء أجهزة الحاسب الآلى بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية بدائرة قسم شرطة عابدين.. وبمواجهتها إعترفت بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" مستغلة عملها كخادمة، وأن الجهازين من متحصلات نشاطها الإجرامى.

وكذا ضبط (4 أشخاص "يحملون جنسية أجنبية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).. وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "سكين") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من آخر "يحمل جنسية أجنبية" حال سيره بالطرق العام.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة عقب إفتعال مشاجرة مع المجنى عليه، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف لدى عميلهم (سيئ النية "يحمل ذات الجنسية الأجنبية" - مقيم بذات الدائرة).