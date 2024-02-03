عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف لغز جرائم سرقة ويضبط مرتكبيها .. تفاصيل البلاغات

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات ، وضبط مرتكبيها .
    
فقد تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"  وأقر بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

كما تم ضبط (خادمة- مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينه نصر أول) وبحوزتها (جهازى حاسب آلى محمول "لاب توب"مجهولا المصدر) حال قيامها بعرضهما للبيع بأحد محال بيع وشراء أجهزة الحاسب الآلى بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية بدائرة قسم شرطة عابدين.. وبمواجهتها إعترفت بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" مستغلة عملها كخادمة، وأن الجهازين من متحصلات نشاطها الإجرامى.

وكذا ضبط (4 أشخاص "يحملون جنسية أجنبية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).. وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "سكين") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من آخر "يحمل جنسية أجنبية" حال سيره بالطرق العام.

 وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة عقب إفتعال مشاجرة مع المجنى عليه، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف لدى عميلهم (سيئ النية "يحمل ذات الجنسية الأجنبية" - مقيم بذات الدائرة).

حوادث سرقات سرقات سرقة القاهرة السرقة من داخل المساكن مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

مفاجأة عاجلة بشأن انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

الأمن يكشف لغز العثور على جثة بشوارع الخليفة.. تفاصيل

بعد غلق 4 محاور حيوية بالقاهرة.. تعرف على الطرق البديلة

غلق ذاكر حسين وكوبرى جيهان السادات شهرا لإستكمال المونوريل بالقاهرة

أمن القاهرة يكشف لغز بلاغات السرقة ويضبط الجناة .. تفاصيل

القبض علي المتورطين في واقعة إطلاق النار بالمرج

الأمن يضبط المتهمين بإطلاق الرصاص علي بائع بالمرج

بسبب الأرباح.. ضبط المتهمين بالاعتداء على صاحبة قناة طبخ عبر اليوتيوب

سبائك ذهب وعملات مختلفة.. سقوط عصابة النقد الأجنبي

ترشيحاتنا

رئيس النواب الأمريكي ينتقد الرد البطيء لإدارة بايدن على هجوم الأردن

الحرب ستبدأ في لحظة.. مخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي في التجسس عبر الفضاء

السعر الجديد لـ BMW X4 موديل 2024 في مصر

إصابة وسام أبو علي بشد في العضلة الخلفية ‏

الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة القتلى العاملين بالمجال الإنساني في إثيوبيا

لازم التسعيرة تتكتب.. حكم مهم من الدستورية ينظم الإيجارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي شلبي بجمبسوت مثير للجدل في عقد قران عمر عبدالعزيز| لن تتوقع سعره

بفستان ملفت| ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها

بعد ظهورها المثير للجدل .. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

طريقة عمل طاجن المكرونة| أحلى من الجاهز

فيديو

"التواصل بالأفكار دون التحدث".. زرع أول شريحة للإنسان| شاهد

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ