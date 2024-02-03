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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم مانشستر يونايتد يرفض عرضا فلكيا من الدوري السعودي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

قرر البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، رفض عرض فلكي من أجل الرحيل عن الشياطين الحمر في الميركاتو الشتوي.

ووفقا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن برونو فرنانديز رفض عرضا فلكيا من الهلال السعودي لمغادرة مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب الهلال، طلب التعاقد مع برونو ووضعه كخيار أول للتدعيم في الميركاتو الشتوي، ورحب النادي السعودي بالقرار من خلال عرض راتب ضخم.

وسبق أن عمل جيسوس مع برونو فيرنانديز في سبورتنج لشبونة، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما لا يزال ملتزما بالاستمرار مع مانشستر يونايتد، لذا رفض عرض الهلال.

ويعتقد برونو فيرنانديز أنه لا يزال لديه عمل غير مكتمل في الكرة الأوروبية، كما أنه يشعر بولاء هائل لمانشستر يونايتد الذي يمر بعملية إعادة بناء كبرى.

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