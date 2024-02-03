خلال ساعات| فيتوريا مدربا لنادي الشباب السعودي

أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن فريق الشباب، جمَّد اتفاقه مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا؛ انتظارا لموقف مواطنه روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر.

وكانت صحيفة "الرياضية"، أشارت، مساء أمس الجمعة، إلى أن إدارة الشباب توصلت إلى اتفاق مع بيريرا؛ لتدريب "الليوث"، بعقد حتى نهاية الموسم الجاري، لكن الصحيفة ذاتها، ذكرت، اليوم السبت، أن الشباب دخل في مفاوضات جادة مع فيتوريا لتدريب الفريق، بعد الأنباء التي ترددت حول فسخ تعاقده مع المنتخب المصري، على خلفية الإقصاء من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وحسب الصحيفة، فإن فيتوريا- الذي سبق له تدريب النصر السعودي- يشترط توقيع عقد لمدة عامين، بينما يعرض الشباب عقدا لعام ونصف العام.

ومن المتوقع أن ينهي فيتوريا ارتباطه بالفراعنة خلال الساعات القليلة المقبلة، وسيحسم بعدها موقفه من قيادة الشباب.

وفي حال رفض فيتوريا عرض الشباب؛ فإن النادي سيضفي الصِّبغة الرسمية على اتفاقه مع بيريرا.

ويبحث الشباب عن مدرب جديد لخلافة الكرواتي إيجور بيسكان، الذي أُقيل من منصبه في ديسمبر الماضي؛ لسوء النتائج.

ويقبع الشباب في المركز 11 بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة من 19 مباراة.