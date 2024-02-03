هدية مصر للعالم.. عيسى زيدان يكشف تفاصيل "اللمسات النهائية" بالمتحف المصري الكبير

تحدث الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، عن "اللمسات النهائية" بالمتحف المصري الكبير.

وقال الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة،: "الأعمال الأثرية والهندسية على وشك الانتهاء بنسبة 100%".

وأضاف: "يتم حاليا وضع اللمسات النهائية المتمثلة في الإضاءة والحرارة والرطوبة وبطاقات التعريف التي توضع على الآثار"، لافتا: "خلال أيام قليلة سيتم الانتهاء من كافة الأعمال الأثرية داخل قاعات العرض الرئيسية".

وأشار: "كل الأعمال سواء في الدرج العظيم أو البهو العظيم وقاعات الملك توت عنخ آمون انتهت بنسبة 100%، ويجري حاليا وضع اللمسات النهائية، لتظهر القطع الأثرية بأبهى"، مضيفا: "المتحف المصري الكبير أعظم هدية من مصر للعالم".

