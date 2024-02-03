عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يتابع أعمال التطوير بشارع مساكن الضباط بمحيط المتحف المصري الكبير

صدى البلد

توجه الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه للتعرف على الموقف التنفيذي الحالي للأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

واستمع لشرح من الدكتور طارق صبحي، استشاري المشروع، الذي أشار إلى موقف أعمال التطوير بشارع مساكن الضباط، موضحا أنه فيما يتعلق بالأعمال المدنية، تم الانتهاء من دهانات سور نادي الرماية وتدبيش الحجر وتركيب البردورة وعدايات الرخام، كما تم الانتهاء من تركيب الإنترلوك، مشيرا إلى أن أعمال الزراعات تم الانتهاء منها بنسب متقدمة، حيث تم الانتهاء من زراعة النخيل، والأشجار، ومغطيات التربة.

كما تم الانتهاء من شبكة الري، إضافة إلى الانتهاء من أعمال الكهرباء، التي تشمل فرد الخراطيم والكابالات وتركيب كشافات النخل وقواعد كشافات الأشجار، فضلا عن الانتهاء من أعمدة الإنارة.

وفيما يتعلق بالميادين المحيطة بالمتحف، أشار استشاري المشروع إلى الانتهاء من صب الحوائط الخرسانية وتجليدها بالرخام لميدان رقم 1، كما تم الانتهاء من تركيب البردورات والانتهاء من تركيب الانترلوك للمشاية، فضلا عن الانتهاء من أعمال الزراعات للميدان، والتي تشمل النخيل والأشجار، إضافة إلى تقدم نسب أعمال الكهرباء، لافتا أيضا إلى الانتهاء من الأعمال المدنية لمنطقة المثلث رقم 1، حيث تم في هذا الصدد تركيب التمثال Work Art  وجار توريد رخام القواعد، كما تم الانتهاء من أعمال الزراعات والكهرباء، منوها في الوقت نفسه إلى أنه جار حاليا تصنيع وتوريد الكتل الهاشمة للمثلث رقم 2، مع الانتهاء من جميع أعمال الزراعات والكهرباء لهذا المثلث.

  وبالنسبة للطرق، أوضح استشاري المشروع تقدم الأعمال بنسبة كبيرة لطريق الفيوم، فيما يخص الأعمال المدنية والانترلوك والخرسانات الملونة، إضافة إلى قرب الانتهاء من أعمال الزراعات، وتشهد أعمال الكهرباء تقدما ملموسا، بالإضافة إلى استكمال الأعمال المدنية والزراعات والكهرباء في ميدان الرماية، لافتا إلى أن المنطقة الواقعة أمام المتحف تشهد تقدما ملحوظا فيما يخص الأعمال المدنية والزراعات.

كما أوضح الاستشاري أنه فيما يتعلق بالتمثال Work Art بجوار الدائري، فتم  أخذ جسات من التربة لعمل تقرير التربة وتم الانتهاء منه، كما تم الانتهاء من التصميم الإنشائي، وجار البدء في الحفر للوصول لمنسوب التأسيس، إضافة إلى أنه جار استكمال الأعمال في المنطقة الواقعة أسفل الدائري، وكل من طريق الإسكندرية الصحراوي، وأمام مديرية أمن الجيزة، ومطار سفنكس.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة عاجلة بشأن انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

صدمة قوية.. إصابة نجم دفاع الزمالك في مران الفريق اليوم ونقله للمستشفى

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

ترشيحاتنا

أسعار الذهب تختتم تداولات الأسبوع على زيادة بـ 1.1% في البورصة

بريطانيا تعرض مقترح لخفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل.. وحزب الله يرد

إعلان الحداد على شهداء القوات المسلحة والمدنيين العراقيين نتيجة القصف الأمريكي

إسقاط مسيرات.. أمريكا تكشف عن ضرباتها ضد الحوثيين بخليج عدن.. تفاصيل

هيونداي فيرنا "كاملة أوتوماتيك" 2009 .. للبيع بهذا السعر 

الحرب على غزة.. جنود الاحتلال تفجر المساجد من أجل متعة الانتقام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستانها اللافت في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لابنة غادة عادل

نشرة المرأة والصحة|ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

بتغسل مواعين.. تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة إليسا.. صور

رجوة زوجة ولي عهد الأردني تخطف الأنظار في قطر| شاهد

فيديو

شهادات استثمار بعائد يصل لـ 30٪ بالبنوك .. حافظ على قيمة مدخراتك

مصطفى كامل: لابد من محاسبة كل مسيء لنقابة المهن الموسيقية

كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

السعودية تدلعنا.. نانسي عجرم تغير كلمات أغنيتها بحفل موسم الرياض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ