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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشيلي .. مصرع 19 شخصا على الأقل في منتجع فينيا ديل مار السياحي

صدى البلد

أعلنت وزيرة الداخلية في التشيلي كارولينا توها اليوم السبت مصرع 19 شخصا على الأقل في منتجع فينيا ديل مار السياحي، بسبب حرائق ضربت منطقة فالبارايزو ومناطق أخرى في وسط البلاد وجنوبها.

قالت الوزيرة: "هناك 19 قتيلا تم سحب جميع الجثث"، محذرة من أن الحصيلة مرشحة للارتفاع

أوضحت أنه تم التعرف على هويات 15 ضحية، لافتة إلى استمرار اندلاع 92 حريقا أتت على 43 ألف هكتار.

أفادت إذاعة Biobiochile بمقتل 10 أشخاص وإصابة 28 آخرين جراء حرائق الغابات وسط تشيلي.

اجتاحت حرائق الغابات إقليم فالبارايسو على مساحة 7.8 ألف هكتار.

ويتم تسجيل حرائق الغابات في تشيلي كل عام تقريبا ويعود سببها إلى الحرارة الشديدة والعامل البشري.

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