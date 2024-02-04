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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

حالة المرور اليوم.. استقرار الحركة على الطرق الصحراوية والرئيسية

صدى البلد

تستقر الحالة المرورية اليوم حتى الآن على الطرق الصحراوية بدون مؤثرات مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بظهور شبورة مائية بسيطة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى.

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حالة المرور اليوم

وتشهد حالة المرور اليوم على الطرق الصحراوية استقرارا حتى الآن بدون مؤثرات أو بلاغات بمؤثرات على حركة المرور حيث تستقر الحالة المرورية اليوم على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وايضا طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، مع وجود بعض التحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بوجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص لسقوط الأمطار على مناطق جنوب الوجه البحري.

وتستقر حالة المرور اليوم بالنسبة للمسافرين بين المحافظات المختلفة بدون وجود بلاغات تؤثر على الحركة العامة حيث لم ترصد غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، ثمة مؤثرات على حركة المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة، مشيرا إلى استقرار حركة المركبات المسافرة بين المحافظات والقاهرة منذ ساعات الصباح الأولى، مع وضوح الرؤية على الطرق الصحراوية.

الحالة المرورية اليوم

كما تشهد حالة المرور اليوم استقرارا على طريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وكذا طريق الفيوم الصحراوي ومحوري الضبعة وروض الفرج، وطريق الواحات الصحراوي، ومحور شبرا - بنها الحر، للمسافرين بين محافظات الوجه البحري والقاهرة والجيزة.

كما تستقر حالة المرور اليوم على طريق أسيوط الصحراوي الغربي وايضا طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق القطامية - العين السخنة، وايضا طريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا وطريق القصير - مرسى علم، وكافة الطرق في جنوب سيناء، مع استقرار الحالة على طريقي السويس والاسماعيلية الصحراوي، وايضا طريق بلبيس الصحراوي بالشرقية.

حالة المرور الان في القاهرة

وتشهد المحاور الرئيسية الرابطة بين القاهرة والجيزة والقليوبية استقرارا تاما في حركة المرور، حيث تستقر حالة المرور على الطريق الدائري الاوسطي، وايضا الطريق الدائري، وكذلك كوبري عباس وكوبري الجامعة، وايضا كوبري ٦ أكتوبر وكوبري قصر النيل وكذلك كوبري الساحل وإمبابة.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية في إطار سياسة وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية وتطبيق لوائح قانون المرور على المركبات وضبط المخالفين منهم على الطرق، حيث تشن حملات لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدر بإجراء فحص لسائقي المركبات المختلفة على الطرق.

حالة المرور على الطريق الدائري الان

ويشهد الطريق الدائري استقرار في حالة المرور حتى الآن، وفي سياق متصل تواصل الإدارة حملات ضبط قائدي المركبات بدون لوحات معدنية أو المتلاعبين في اللوحات المعدنية وكذلك بدون ملصق الكتروني، وذلك لضبط المخالفين والحد من الحوادث على الطرق حفاظا على أرواح المواطنين، حيث تحذر وزارة الداخلية من التلاعب في اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات أو القيادة بدونها.

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