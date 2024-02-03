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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

16 متنافساً.. ننشر الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ

نقابة مهندسي كفر
نقابة مهندسي كفر الشيخ

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة كفر الشيخ، والتي تشهد تنافساً شديداً بين 16 مرشحاً بالنسبة لشُعب الكهرباء، الميكانيكيا، المدني، غزل ونسيج وكيميائية ونووية، وتعدين وبترول وفلزات.

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أسماء مرشحي شعبة الكهرباء: محمد محمود ربيع حجاج، سالم إسماعيل إسماعيل علي، الشاذلي مصطفى محمد سعد، محمود حسن حسن سالم، وائل محمد صبحي أبو شعيشع، ماجد محمود عبد الحميد أبو العزم، علاء الدين عبد العزيز أبو اليزيد كمون.

مرشحو شعبة الميكانيكيا هم: حلمي حسن حلمي فايد، سويلم وفا عبد اللطيف علي شرشير، كريم السيد مسعد أحمد، سعد عبد الله محمد الشاذلي.

مرشحو شعبة المدني هم: أحمد بدر الدين عاطف قطب موسى، ريم السعيد السيد إبراهيم سليم، فتحي صلاح عبد الجليل العساسي.


مرشحا شعب غزل ونسيج وكيميائية ونووية وتعدين وبترول وفلزات هما: السيد عيد اللطيف عبد الحميد سليمان، نجيب عبد الله عبد الله يونس.

أسماء المرشحين
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