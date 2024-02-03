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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية الترم الأول

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم السبت،  نتيجة الشهادة الاعدادية، حيث اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 م، وذلك بنسبة نجاح 93,6 % لمرحلة التعليم الأساسي، ونسبة نجاح 94% للشهادة المهنية والصم وضعاف السمع بنسبة 95% وذوي البصيرة بنسبة 75%.

جاء ذلك بعد عرض النتيجه من قبل الاستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.


وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا للإمتحان للفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية التعليم الأساسي بلغ 108 الفا و 359 طالبا وطالبة وان متوسط الحاصلين علي 50% فأكثر في المجموع الكلي 101 الف و 464 طالبا وطالبة.

ويتيح" صدى البلد" لمتابعيه نتيجة الشهادة الاعدادية عن طريق الأسم ورقم الجلوس من خلال الرابط التالي: 

لمعرفة النتيجة اضغط هنا

 

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس امتحان الشهاده الاعداديه تيجة الشهادة الإعدادية وكيل وزارة التربية وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية

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